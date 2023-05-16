Trabzonspor koordinasyon çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'daki idmanda bordo-mavililer, ilk bölümde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Sprint çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde sonuçlandırma yapıldı.Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.