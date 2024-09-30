Trabzonspor, Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

Süper Lig'de 7'nci hafta karşılaşmasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, 3-2 galip gelerek hem 3 puanın sahibi olurken bu sezon ilk galibiyetini de elde etti. Şenol Güneş'le de ilk galibiyetini kazanan bordo-mavili takım puan tablosunda 1 galibiyet ve 5 beraberlikle 8 puanla 10'uncu sıraya yerleşti. Şenol Güneş, bu galibiyetiyle Süper Lig'de Trabzonspor'un başında 4341 gün sonra ilk iç saha galibiyetini Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek almış oldu. Bordo-mavili takım Süper Lig'de Eylül 2013'ten bu yana Konyaspor karşısında ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.

BANZA'NIN PERFORMANSI

Trabzonspor'un yeni sezon transferlerinden golcü oyuncu Simon Banza ise hem attığı gollerle hem de ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Golcü oyuncu Konyaspor'a attığı iki golle Trabzonspor'a üç puan kazandırırken, maçta en fazla şut çeken (5), hava topu kazanan (6/12), isabetli pas (6) veren isim oldu. Banza ayrıca Nisan 2024'ten bu yana ilk golünü Konyaspor'a karşı kaydetti.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel basın da bordo-mavili takımın ilk galibiyetini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basını manşetleri şu şekilde:

Karadeniz: Oh be galibiyet varmış

Taka: İşte yeni kral Banza

Günebakış: Yeniden doğmak var ya!

Kuzey Ekspres: ve Güneş'i gördük