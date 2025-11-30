Haberler

Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 Yenerek Zirve Takibine Devam Etti

Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 Yenerek Zirve Takibine Devam Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2'nci sıraya yerleşti. Bordo-mavililer, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekti.

SÜPER Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 31'e yükselterek puan cetvelinde maç fazlasıyla 2'nci sıraya yerleşti. Son haftalarda geri dönüş serisini sürdüren Trabzonspor, zirve inadından kopmayarak haftanın öne çıkan takımlarından oldu.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 31'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor, Eylül-Ekim 2022'den bu yana ilk kez üst üste 2 karşılaşmada geriye düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bordo-mavililer, geçen hafta Başakşehir'i 4-3 mağlup ettikten sonra bu kez Konyaspor karşısında benzer bir reaksiyon göstererek oyunu lehine çevirip, haftanın öne çıkan takımlarından biri oldu.

OYUN VERİLERİNDE ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Trabzonspor, Konyaspor karşısında hücum verimliliği ve ceza sahası etkinliğiyle dikkat çekti. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan (11), en fazla isabetli şut çeken (23), en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan (80) ve en yüksek beklenen gol değerine ulaşan oyuncu bordo-mavililerin santrforu Paul Onuachu oldu. Attığı 2 golle gol krallığında da zirvede yer alan Nijeryalı yıldız 11 golle, Shomurodov (10), Icardi (7), Nesyri (7) ve Talisca'nın (6) önünde yer aldı.

ONUACHU'DAN TARİHİ BAŞLANGIÇ

Bu sezon ligdeki 11'inci golünü atan Paul Onuachu, 2000/01 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla ligde 10 ve üzeri gole ulaşan üçüncü yabancı oyuncu oldu. Opta verilerine göre bu sezon ligde en fazla maçta 2+ gol katkısı veren oyuncu da yine Onuachu oldu. Trabzonspor, Konyaspor'u ağırladığı son 9 lig maçında en az 2'şer gol attı (toplam 23 gol). Bordo mavililer, lig tarihinde daha uzun bir seriyi yalnızca Çaykur Rizespor'a karşı yakalayabilmişti (11 maç).

MUÇİ'NİN KARİYER REKORU VE İLK FRİKİK GOLÜ

Konyaspor karşısında etkili bir performans ortaya koyan Ernest Muçi de Süper Lig kariyerinin rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçını oynadı. Yıldız oyuncu mücadeleyi 1 gol, 2/4 şut, 4 şut pası, 11 ceza sahası buluşması, 4 kazanılan ikili mücadele, 3 sahipsiz top kazanma ve 1 çalım ile tamamladı. Sergilediği başarılı grafikle dikkatli üzerine çeken Muçi, Süper Lig'deki ilk frikik golünü de Konyaspor ağlarına göndererek Ekim-Kasım 2024 sonrası ilk kez üst üste 2 maçta gol sevinci yaşamış oldu.

TEKKE YÖNETİMİNDE EN YÜKSEK PUAN

Süper Lig'de bu sezon 31 puan toplayan Trabzonspor, son şampiyonluk sezonu olan 2021/22'den bu yana 14'üncü haftalar itibarıyla en yüksek puanına ulaştı. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, özellikle son 2 haftada gösterdiği geri dönüşlerle ligin en dirençli ve en formda takımlarından biri haline geldi.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise Trabzonspor'un Konyaspor karşısında elde ettiği galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka gazetesi: Bu film mutlu sona gidiyor

Sonnokta gazetesi: Fırtına tutulmuyor

Günebakış gazetesi: Trabzon'dan çıkış yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar

Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.