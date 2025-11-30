Haberler

Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Teknik direktör Fatih Tekke, galibiyetin önemli olduğunu ve eksik oyunculara rağmen takımın mücadele ettiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puan için mutlu olduklarını ifade ederek, "Edin kaptanımıza öncelikle hediye edelim. Taraftarımıza, camiaya hayırlı olsun 3 puan. Değerli bir 3 puan aldık." dedi.

Rakiplerinin özellikle ilk yarının ilk bölümünde iyi oynadığını dile getiren Tekke, "Hatta belki de birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar. Baskılarımızı açıkçası kırdılar. Savunmada da baskıları doğru yapmadık, konumlanmalarda yanlışlar vardı. Her maç sonrasında aslında hemen hemen benzer ifadeler kullandık. Zor bir ilk yarıyı oynadık." diye konuştu.

Fatih Tekke, ikinci yarı daha iyi bir görüntü ortaya koyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Daha iyi, daha olumluydu. Baskılarımız biraz daha iyi oldu. Bu kadronun en dinamik iki oyuncusunun sakat oluşu, kulübede oturuşu, bu maçta olmayışı bizim reaksiyonda topu rakipten kazanmada ciddi zaaflarımız olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Yerleşik savunmada da keza aynı. Sadece bu maçın iki tane olumsuzluğunu söyleyebilirim, reaksiyonlarda zayıftık bence ve yerleşik savunmada. Olumlular, geriden dönmek, kazanmak için oynamak. Bu istek birçok oyuncumda bence üst düzeydeydi. Ama performans olarak daha iyilerini bekliyoruz. Olmak zorunda bu. Şimdi bu maçı hemen unutup kupada Vanspor maçına odaklanmamız gerekiyor."

Takımda eksik oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Tekke, "Yine sakatlarımız var. Yine zor bir karşılaşma oynayacağız kupa maçından sonra. Dolayısıyla cezalılar, sakatlar sayısını vermeye gerek yok. Herkes kendi sakat ve cezalı oyuncularının sayısını biliyor. Bizimki de bayağı var. Galibiyet sevindirici, eksikler çok belirgin. Hemen hemen aynı şeyleri konuşuyoruz ama galibiyet çok önemli. Bundan sonra çarşamba günkü maça hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Augusto ile Folcarelli'nin sakatlıklarına ilişkin de bilgi veren Tekke, "İkisini de son antrenmanda denedik. Fakat risk alacağımız durumlar olursa belki 15 dakika kullanırız diye konuştuk." dedi.

Tekke, Benjamin Bouchouari'nin performansına ilişkin de "İyi oyuncu, maçta bence gayet beklenen bir performans sergiledi. Özellikle 4 aydır ilk defa 75 dakika oynadı. Tabii ki eksiklikleri var. Ama genel hatlarıyla bakıldığı zaman yetenekleri olan oyuncu. Bana göre yine maçın en iyilerinden biri Muçi'ydi. Bu çocuklar iyi olacaklar. Her şey anlık değil, elimizden geldiğince her birinden en üst verimi almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye'de kararlılık vurgusu
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Haşan Şaş, ''Tüm Türkiye tanıyor'' diyerek Galatasaray yönetimine transfer çağrısında bulundu

''Tüm Türkiye tanıyor'' diyerek G.Saray'a istediği yıldızı duyurdu
Avustralya Başbakanı Albanese, Jodie Haydon ile evlenerek görevi başındayken nikah kıyan ilk isim oldu

Başbakan dünyaevine girdi, bu evlilik ülkede bir ilki getirdi
RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

2 yıldız futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda

Caddede meydan savaşı! O anlar kameralarda
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'

Röportajı eleştirileri toplayan Kılıçdaroğlu'ndan 'hodri meydan'
Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü
Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı

Süper Lig'de ilginç anlar! Herkes kavgayı ayırırken o hücum edip gol attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.