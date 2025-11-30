Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puan için mutlu olduklarını ifade ederek, "Edin kaptanımıza öncelikle hediye edelim. Taraftarımıza, camiaya hayırlı olsun 3 puan. Değerli bir 3 puan aldık." dedi.

Rakiplerinin özellikle ilk yarının ilk bölümünde iyi oynadığını dile getiren Tekke, "Hatta belki de birçok bölümde bizden daha iyi oynadılar. Baskılarımızı açıkçası kırdılar. Savunmada da baskıları doğru yapmadık, konumlanmalarda yanlışlar vardı. Her maç sonrasında aslında hemen hemen benzer ifadeler kullandık. Zor bir ilk yarıyı oynadık." diye konuştu.

Fatih Tekke, ikinci yarı daha iyi bir görüntü ortaya koyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Daha iyi, daha olumluydu. Baskılarımız biraz daha iyi oldu. Bu kadronun en dinamik iki oyuncusunun sakat oluşu, kulübede oturuşu, bu maçta olmayışı bizim reaksiyonda topu rakipten kazanmada ciddi zaaflarımız olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Yerleşik savunmada da keza aynı. Sadece bu maçın iki tane olumsuzluğunu söyleyebilirim, reaksiyonlarda zayıftık bence ve yerleşik savunmada. Olumlular, geriden dönmek, kazanmak için oynamak. Bu istek birçok oyuncumda bence üst düzeydeydi. Ama performans olarak daha iyilerini bekliyoruz. Olmak zorunda bu. Şimdi bu maçı hemen unutup kupada Vanspor maçına odaklanmamız gerekiyor."

Takımda eksik oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Tekke, "Yine sakatlarımız var. Yine zor bir karşılaşma oynayacağız kupa maçından sonra. Dolayısıyla cezalılar, sakatlar sayısını vermeye gerek yok. Herkes kendi sakat ve cezalı oyuncularının sayısını biliyor. Bizimki de bayağı var. Galibiyet sevindirici, eksikler çok belirgin. Hemen hemen aynı şeyleri konuşuyoruz ama galibiyet çok önemli. Bundan sonra çarşamba günkü maça hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Augusto ile Folcarelli'nin sakatlıklarına ilişkin de bilgi veren Tekke, "İkisini de son antrenmanda denedik. Fakat risk alacağımız durumlar olursa belki 15 dakika kullanırız diye konuştuk." dedi.

Tekke, Benjamin Bouchouari'nin performansına ilişkin de "İyi oyuncu, maçta bence gayet beklenen bir performans sergiledi. Özellikle 4 aydır ilk defa 75 dakika oynadı. Tabii ki eksiklikleri var. Ama genel hatlarıyla bakıldığı zaman yetenekleri olan oyuncu. Bana göre yine maçın en iyilerinden biri Muçi'ydi. Bu çocuklar iyi olacaklar. Her şey anlık değil, elimizden geldiğince her birinden en üst verimi almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.