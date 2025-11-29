Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Nurullah CABRİ/TRABZON,

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Rayyan Baniya), Oulai, Bouchourai (Dk. 72 Sikan), Zubkov (Dk. 90 Cihan Çanak), Muçi (Dk. 85 Ozan Tufan), Olaigbe (Dk. 72 Arif Boşluk), Onuachu

KONYASPOR : Bahadır Gündoğdu, Andzouana, Uğurcan Yağızlı, Utku Eriş (Dk. 57 Yasir Subaşı), Guilherme, Jin-Ho Jo, Muleka, Bjorlo (dk 87 İsmail Esat Buğa), Melih İbrahimoğlu (Dk. 87 Kaan Akyazı), Bardhi (Dk. 57 Pedrinho), Umut Nayir (Dk. 81 Melih Bostan)

GOLLER: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Kendi Kalesine), ( Konyaspor ) - Dk. 43, Dk. 50 Onuachu, Dk. 56 Muçi ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Muleka, Guilherme, ( Konyaspor ) - Oulai, ( Trabzonspor )

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Tümosan Konyaspor'u 3-1'lik skor ile mağlup etti.

4'üncü dakikada Olaigbe'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Kaleci Bahadır Gündoğdu son anda topu kornere çeldi.

7'nci dakikada Bjorla'nın pasında topla buluşan Umut Nayir kaleci karşı karşıya kaldı. Umut Nayir'in vuruşu kaleci Onana kurtardı.

14'üncü dakikada Muleka'nın asında topla buluşan Bardhi'nin şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

17'nci dakikada Muleka'nın pasında topla buluşan topla buluşan Andzouana'nın vuruşunda top Okay Yokuşlu'ya çarparak ağlara gitti. 0-1.

25'inci dakikada Zubkov'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

40'ıncı dakikada Zubkov'un pasında topla buluşan Muçi kaleci Bahadır Güngördü'nün müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Devam kararı veren maçın hakemi Alper Akarsu, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.

43'üncü dakikada penaltı atışının başına geçen Onuachu vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

46'ncı dakikada Bouchouari'nin hatalı pasında araya giren Muleka'nın şutu yandan dışarı çıktı.

50'inci dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Onuachu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1.

56'ncı dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

59'uncu dakikada Bouchouari'nin ortasında top kaleci Bahadır Güngördü'den sekti. Seken topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

69'uncu dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Jin-ho Jo'nun şutunu kaleci Onana kurtardı.

79'uncu dakikada Muçi'nin ceza sahası dışandan yaptığı vuruş kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

85'inci dakikada Guilherme'nin ortasında topla buluşan Melih Bostan'ın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

OULAİ'YE' ÖDÜL

Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan İkas Eyüpspor karşılaşmasında Oulai'nin attığı gol Ekim ayının en güzel golü seçildi. Karşılaşma öncesi ödülünü Oulai'ye Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk verdi.

HACIOSMANOĞLU PAPARA PARK'TA

Türkiye Futbol Fedarasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Karşılaşma öncesi Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Başkan Hacıosmanoğlu'na bordo mavili kulübün 1975-1976 sezonunda elde ettiği ilk şampiyonluğunun simgesi olan beyaz formayı hediye etti.

TEKKE'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke 4-3 kazanılan Başakşehir karşılaşmasının ardından ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Visca kadroda yer almazken, Folcarelli ve Augusto ise maça yedek kulübesinde başladı. Bouchouari, Olaigbe ve Muçi maça ilk 11'de maça başladı.

TRABZONSPOR TARAFTARI MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarı maça ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük çoğunluğu doldu.