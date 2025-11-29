Trabzonspor Konyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Trabzonspor'un gollerini Onuachu ve Muçi kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Bouchouari'den kaptığı topla ceza sahası yayına üzerine yaklaşan Muleka'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan az farkla auta çıktı.
51. dakikada Mustafa Eskihellaç, Olaigbe paslaşmasında topla birlikte ceza sahası içine giren Mustafa Eskihellaç'tan seken topu önünde bulan Onuachu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
55. dakikada ceza sahası dışı sol taraftan Muçi'nin kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti. 3-1
79. dakikada Muçi'nin uzak mesafeden yerden vuruşunda top kaleci Bahadır'da kaldı.
84. dakikada Pedrinho'nun ceza sahasına ortasında Melih Bostan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
Hakemler: Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen
Trabzonspor: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Baniya dk.85), Oulai, Bouchouari (Sikan dk. 72), Zubkov (Cihan Çanak dk. 90), Muçi (Ozan Tufan dk. 85), Olaigbe (Arif Boşluk dk. 72), Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Folcarelli, Serdar Saatçı, Augusto
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş (Yasir Subaşı dk. 57), Guilherme, Jo Jin-Ho, Melih İbrahimoğlu (Kaan Akyazı dk. 87), Bjorlo (İsmail Esat Buğa dk. 87), Muleka, Enis Bardhi (Pedrinho dk. 57), Umut Nayir (Melih Bostan dk. 81)
Yedekler: Deniz Ertaş, Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Calusic
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Onuachu (dk. 43 pen ve 51), Muçi (dk. 56) (Trabzonspor), Okay Yokuşlu (dk. 17 k.k.) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Muleka, Guilherme (Konyaspor), Oulai (Trabzonspor) - TRABZON