Trabzonspor, Konyaspor'u 3-1 Mağlup Ederek Zirveye Yaklaştı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle 31 puana ulaşan bordo-mavililer, lider Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürdü. Paul Onuachu maçta 2 gol atarak dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, zirve yarışında haftayı kayıpsız geçirdi.

Bu galibiyetle ligdepuanını 31'e yükselten bordo-mavili takım, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e düşürürken, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını kapattı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma öncesi fire vermeyen Karadeniz ekibi, böylece zirve yarışı yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

-Onuachu, 11 gole ulaştı

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Konyaspor karşısında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Ligdeki gol sayısını 11'e çıkartan Nijeryalı oyuncu, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Muçi skor üretmeye devam ediyor

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi ise 3. golünü kaydetti.

Geçen hafta RAMS Başakşehir ile yapılan maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak galibiyette önemli rol oynayan Muçi, TÜMOSAN Konyaspor maçında da bir kez topu filelere gönderdi.

Oulai, cezalı konumuna düştü

Trabzonspor'da sarı kart gören Oulai, cezalı oyuncu konumuna düştü.

Son 4 maçta 4 sarı kart gören bordo-mavili futbolcu, ligin 15. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak maçta görev yapamayacak.

Trabzonsporlu futbolcular, maç sonunda galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor



