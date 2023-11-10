Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Onuachi'nin attığı gollerle Trabzonspor üç puanı aldı.
- Trendyol Süper Lig : Trabzonspor : 0 - Konyaspor : 0 (İlk yarı)
TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Adil Demirbağ'ın uzaklaştıramadığı topu önüne alan Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
29. dakikada ceza sahası içinde Cikalleshi'nin kale sahası içine yerden pasında Calvo'nun boş kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönün topu Uğurcan Çakır kontrol etti.
32. dakikada ceza sahası içine sol çaprazdan giren Cicaldau'nun vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
45. dakikada Larsen'in ceza sahası içine gönderdiği top kaleciden sekince Vısca'nın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan Yazğılı meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafa ile çıkardı.
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswill, Larsen, Berat Özdemir, Mendy, Abdulkadir Ömür, Visca, Pepe, Onuachu
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Bardhi, Bakasetas, Fountas, Kerem Şen, Umut Güneş, Trezeguet, Benkovic, Arif Boşluk, Enis Destan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Yasir Subaşı, Robert Muric, Soner Dikmen, Cicaldau, Moreno Duran, Cikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Yunus Mallı, Andreasen, Oliveira, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Niko Rak, Almeida Paz, Oğulcan Ülgün, Nzonzi
Teknik Direktör: Hakan Keleş