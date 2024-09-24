Trabzonspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bazı oyuncular izinli olurken, diğer oyuncular ısınma ve oyun çalışmaları yaptı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta forma giyen oyuncular günü izinli geçirirken, diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Anaerobik çalışma ile devam eden antrenman, 6'ya 6 oyun ile sona erdi.