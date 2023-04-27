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Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. Bordo-mavili futbolcuların ilk olarak teknik ısınma gerçekleştirdiği antrenman, pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman, yarı alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Ali Yılmaz Konyaspor Spor Haberler

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