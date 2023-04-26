Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Arabam.com Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ilk olarak dinamik ısınma gerçekleştirdi. Hentbol oyunu ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden idman, taktik oyun çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.