Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında ısınma ve dar alanda pas çalışması yapıldı.
Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Spor