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Trabzonspor Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki çalışmada oyuncular topla ısınmanın ardından koordinasyon, hücum ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular topla ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Hücum çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Antrenman öncesinde bir grup taraftar teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla bir araya gelerek Güneş'e çiçek takdim etti.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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