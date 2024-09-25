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Trabzonspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman, kuvvet çalışması ve pas çalışması ile devam etti.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam saat 17.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular, ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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