Trabzonspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON