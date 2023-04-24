Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki akşam antrenmanı, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Bordo-mavililer, pas çalışması ile devam eden antrenmanı aerobik parkur çalışmasıyla tamamladı.
Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor