Trabzonspor, Konyaspor ile Zirve Takibi İçin Mücadele Edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, lider Galatasaray’ın 4, Fenerbahçe’nin 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alıyor ve rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Galatasaray ve Corendon Alanyaspor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Visca, Savic ve Folcarelli kadroda yer almayacak.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
