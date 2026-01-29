Haberler

Olaigbe ve Baniya Konyaspor'da, Umut Nayir Trabzonspor'da

Güncelleme:
Trabzonspor, Konyaspor ile yaptığı anlaşma ile Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'yı kadrosuna katarken, Umut Nayir'i transfer etti. Toplam 4 milyon 20 bin Euro gelir elde edilecek.

Trabzonspor, Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'nın transferi için Konyaspor ile anlaşırken, yeşil-beyazlılardan da Umut Nayir'i kadrosuna kadrosuna kattı.

Trabzonspor, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe ile savunma oyuncusu Rayyan Baniya'nın transferi konusunda Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, iki futbolcunun transferinden toplam 4 milyon 20 bin Euro bonservis geliri elde edecek. Yapılan anlaşma kapsamında Karadeniz ekibi ayrıca Olaigbe ve Baniya'nın gelecekteki satışlarından doğacak haklarının yüzde 50'sini alacak. Trabzonspor, söz konusu transferler karşılığında ise Konyaspor'un tecrübeli golcüsü Umut Nayir'i kadrosuna kattı. - TRABZON

