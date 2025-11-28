Trabzonspor, Konyaspor ile 49. Maçına Çıkacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk edeceği Konyaspor ile ligde 49. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor, yarın saat 20.00'de Trabzon'da karşı karşıya gelecek.

Ligde 49. randevu

İki takım arasında oynanan 48 maçta bordo-mavililer 24, yeşil-beyazlılar 12 kez galip gelirken 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 57 gol gördü. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Trabzonspor, evinde 3-2 galip gelirken Konyaspor da sahasında 1-0 üstünlük kurmuştu.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor ile Konyaspor arasında Trabzon'da oynanan maçlarda bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 24 maçta Karadeniz ekibi 16 galibiyet alırken Konyaspor ise 6 galibiyet elde etti. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor attığı 49 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında 5 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, sahasında rakibini ağırladığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak yenilgi almadı. Karadeniz ekibi sahasında rakibine en son 19 Temmuz 2020'de 4-3 kaybetmişti. Söz konusu maçın ardından Trabzon'da oynanan 5 maçta bordo-mavililer rakibine 3 puan vermedi.

Önemli eksikler

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Edin Visca, Stefan Savic ve Tim Jabol Folcarelli, Konyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.

Alper Akarsu düdük çalacak

Zorlu müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi İlker Yasin Avcı olacak. - TRABZON