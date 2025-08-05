Trabzonspor - Kocaelispor Maçının Biletleri Yarın Satışta
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile Kocaelispor arasında oynanacak maçın biletleri yarın satışa çıkıyor. Fiyatları VIP'lerden kale arkasına kadar farklılık gösteriyor.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile Kocaelispor arasında 11 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkarılacak.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bilet fiyatları VIP Platinum- B için 5 bin 750, VIP Platinum- A/C için 4 bin 500, VIP Gold için 3 bin 500, VIP Silver için 2 bin 500, batı tribün için 900, doğu tribün için 700, Mattia Ahmet Minguzzi tribünü için 600, güney-kuzey kale arkası için 400, misafir tribün için ise 500 lira olarak belirlendi.
Biletlerin yarın saat 13.00'te satışa sunulacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor