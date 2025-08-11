Trabzonspor-Kocaelispor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Trabzonspor ile Kocaelispor'un karşılaştığı maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda tarafların çeşitli pozisyonları değerlendiremediği gözlemlendi.

Stat: Papara Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Alican Alp

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Nwakaeme, Onuachu

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Wieteska (Dk. 21 Dijksteel), Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende, Oğulcan Çağlayan, Mendes, Petkovic

Sarı kart: Dk. 11 Nwakaeme (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

3. dakikada Okay Yokuşlu'nun sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üsten auta gitti.

19. dakikada Batagov'un derinlemesine pasında ceza alanı sol çaprazında Olaigbe'nin sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

31. dakikada ceza alanı sağ çaprazında rakiplerinden sıyrılan Nonge Boende'nin pasında, altıpasın hemen gerisinde Petkoviç'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, büyük bir tehlikeyi önledi.

38. dakikada Olaigbe'nin soldan ortasında, ceza alanında Onuachu'nun kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

44. dakikada Nwakaeme'nin topuk pasında ceza alanı hemen dışından Zubkov'un şutunda kaleci Jovanovic'in müdahale edemediği top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
