Trabzonspor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Kocaelispor ile karşılaşmak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yapıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki takım, pas ve taktik çalışmaları ile hazırlıklarını devam ettiriyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
