Trabzonspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları start aldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlık antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular dayanıklılık ve çift kale maç uygulamaları gerçekleştirdi.

TRABZONPSOR, Süper Lig Lig'in 18'inci haftasında oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda İstanbulspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
