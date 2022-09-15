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Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından - Milos Milojevic (1)

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Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından - Milos Milojevic (1)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Kızılyıldız'ın teknik direktörü Milos Milojevic, Trabzonspor'un çok kaliteli takım olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Kızılyıldız'ın teknik direktörü Milos Milojevic, Trabzonspor'un çok kaliteli takım olduğunu söyledi.

Milojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un çok iyi ve güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Pahalı bir takım. Bazen belki ona göre değerlendirmemek gerekiyor ama o da gösterge. Çok kaliteli takım. Trabzonspor ve Monaco'yu kıyaslamak bana düşmez. Sahada daha çok enerji göstermeliyiz." dedi.

Daha agresif oynamak istediklerini ifade eden Milojevic, "Özellikle Siopis ve Hamsik üzerinde baskı kurmak istedik. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Artık kaybetmemiz gerekiyor. Umarım daha iyi devam edeceğiz." diye konuştu.(1)

Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor

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