Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor Haberleri
Stat: Şenol Güneş Spor KompleksiHakemler: Sascha Stegeman, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, GomezKızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga,...
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Sascha Stegeman, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Gomez
Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Kangwa, Sanogo, Smic, Bukari, Pesic
Gol: Dk. 16 Hamsik ( Trabzonspor )
Sarı kart: Dk. 6 Kangwa (Kızılyıldız)
Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
15. dakikada sağdan Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Trezeguet'in önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Borjan, güçlükle topu kornere çeldi.
16. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Trezeguet'in soldan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Hamsik, altı pas içinde uçarak kafayla topu filelere gönderdi: 1-0
33. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Bukari'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.