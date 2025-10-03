Haberler

Trabzonspor, Kayserispor'u Farklı Geçti: 4-0

Trabzonspor, Kayserispor'u Farklı Geçti: 4-0
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Teknik direktörler Fatih Tekke ve Markus Gisdol, karşılaşmayı değerlendirdi. Tekke, galibiyetin mutlu edici olduğunu belirtirken, Gisdol ise gol atma sorununa dikkat çekti.

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol karşılaşmayı değerlendirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın iki yarısında da farklı bir oyun oynandığını ifade ederek, "Hak ettiğimiz bir galibiyet, oyuncularımı kutlarım. Camiamıza, taraftarlarımıza milli takım arasında bir mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum. İlk yarısı ve ikinci yarısı biraz farklı. Özellikle ilk yarısında basit pas kayıplarından dolayı çalıştığımız fakat geçiş verdiğimiz bir maç oldu. Onana'nın performansı skorun değişmesini engelledi açıkçası. İkinci yarı tamamen her şeyiyle bize ait. Çok da farkın açılabileceği bir maç oldu. Oyuncularımın moral, motivasyon ve coşkusu gayet iyiydi. Ama buradan çıkaracağımız dersler aynı başlıklar üzerinden, oyun kontrolü ve basit pas kayıpları. Onun üzerinde çalışacağız. Neticede oyuncuların çoğu genç, bu hataları yapmalarına sabretmemiz gerekecek. Ama genel itibariyle olumlu bir maç oldu. Özellikle ikinci yarısının çok iyi geçmesi herkes açısından iyi, herkesi tebrik ederim" dedi.

MARKUS GISDOL: GOL ATMAYI UNUTTUK

Karşılaşmayı değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, birçok gol fırsatı yakaladıklarını ancak bundan önce oynadıkları maçlarda olduğu gibi gol atmayı unuttuklarını söyleyerek, "Birçok gol fırsatı yakaladık ama bundan önce oynadığımız maçlarda olduğu gibi gol atmayı unuttuk. Eğer bunu unutmaya devam edersek başarılı olamayız. Baskı yapmak ve ikili mücadeleleri kazanmakta zorlandık. Trabzonspor oyuncuları çok rahat bir şekilde oynadılar. Aslında bakarsanız bugün de bizim karşımıza çıktığı gibi eğer takım olarak girdiğiniz pozisyonları şansları değerlendiremezseniz Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlara karşı 90 dakika boyunca başarılı olma şansınız kalmıyor. Şimdi milli takım arasına giriyoruz. Milli takım arasında ilk defa tam takım olarak çalışma fırsatı yakalayacağız. Tabii ki bazı pozisyonlarda daha iyi çözümler üreteceğiz, bulmaya çalışacağız. Tam kadro olduğumuz zaman da bu çözümleri bulacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler! Netanyahu'ya da net emri var

Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler!
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Liste güncellendi! İşte Türkiye'nin en zenginleri

Servetleri öyle böyle değil! Türkiye'nin en zengini belli oldu
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı

Kan donduran şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barcelona'da Arda Güler krizi! Ortalık fena karıştı

Barcelona'da "Arda" krizi! Ortalık fena karıştı
Muğla'da sel! Yollar ve dükkanları su bastı, vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor

Şehir sular altında! Vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.