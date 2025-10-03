Trabzonspor, Kayserispor'u Farklı Geçti: 4-0

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Trabzonspor , konuk ettiği Zecorner Kayserispor 'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol karşılaşmayı değerlendirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın iki yarısında da farklı bir oyun oynandığını ifade ederek, "Hak ettiğimiz bir galibiyet, oyuncularımı kutlarım. Camiamıza, taraftarlarımıza milli takım arasında bir mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum. İlk yarısı ve ikinci yarısı biraz farklı. Özellikle ilk yarısında basit pas kayıplarından dolayı çalıştığımız fakat geçiş verdiğimiz bir maç oldu. Onana'nın performansı skorun değişmesini engelledi açıkçası. İkinci yarı tamamen her şeyiyle bize ait. Çok da farkın açılabileceği bir maç oldu. Oyuncularımın moral, motivasyon ve coşkusu gayet iyiydi. Ama buradan çıkaracağımız dersler aynı başlıklar üzerinden, oyun kontrolü ve basit pas kayıpları. Onun üzerinde çalışacağız. Neticede oyuncuların çoğu genç, bu hataları yapmalarına sabretmemiz gerekecek. Ama genel itibariyle olumlu bir maç oldu. Özellikle ikinci yarısının çok iyi geçmesi herkes açısından iyi, herkesi tebrik ederim" dedi.

MARKUS GISDOL: GOL ATMAYI UNUTTUK

Karşılaşmayı değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, birçok gol fırsatı yakaladıklarını ancak bundan önce oynadıkları maçlarda olduğu gibi gol atmayı unuttuklarını söyleyerek, "Birçok gol fırsatı yakaladık ama bundan önce oynadığımız maçlarda olduğu gibi gol atmayı unuttuk. Eğer bunu unutmaya devam edersek başarılı olamayız. Baskı yapmak ve ikili mücadeleleri kazanmakta zorlandık. Trabzonspor oyuncuları çok rahat bir şekilde oynadılar. Aslında bakarsanız bugün de bizim karşımıza çıktığı gibi eğer takım olarak girdiğiniz pozisyonları şansları değerlendiremezseniz Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlara karşı 90 dakika boyunca başarılı olma şansınız kalmıyor. Şimdi milli takım arasına giriyoruz. Milli takım arasında ilk defa tam takım olarak çalışma fırsatı yakalayacağız. Tabii ki bazı pozisyonlarda daha iyi çözümler üreteceğiz, bulmaya çalışacağız. Tam kadro olduğumuz zaman da bu çözümleri bulacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.