- Abdullah Avcı: "Mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesinler"

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Mart ayında şampiyon olamadıkları için taraftarların üzülmemesi gerektiğini belirterek, her iki kulvarda da hedefe koştuklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının ortaya koyduğu performanstan çok memnun olduğunu dile getirdi. Avcı, öncelikle Kayserispor ile bu sene üçüncü karşılaşmayı oynadıklarını belirterek, "Son oynadığımız buradaki maç üzerinden hazırlandık. Bir geçiş takımı ve kenar orta yapabilen bir takım. Kupada özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek buraya geldiler. 180 dakikalık bir oyunun ilk maçını avantajla bitirdik. Beni memnun eden ise 42. resmi maçımızı oynamamıza rağmen bu zamana kadar oyun anlamında çok sallanmayan ve bir dengesi olan bir takımız. Geçen hafta Karagümrük maçı bugün oynadığımız Kayserispor maçında oyuna sadakat gösteren takımıma teşekkür ediyorum. Her türlü oyunu denediler. Merkezden denediler, kanattan denediler. Hem de geçiş takımına karşı geçiş de vermedik. Duran top ve kenar ortadan tehlike oluşturmaya çalıştılar. Taraftarlarımıza da bu oyuna sadık kaldıkları için sadakat gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Hem savunmada hem hücumda bize destek verdiler. Mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesinler. Trabzonspor iki kulvarda da hedefine koşuyor. 2 ay sakatlıkla boğuştuk ama şimdi kadro derinliğimiz oluştu. Bugün itibariyle iki ayaklı maçın bir ayağı bitti. İyi bir takıma karşı kazandık ama rövanşı var. Biz yarın antrenman yapıp ertesi gün dinlenip hafta sonuna hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Maçta sakatlık yaşayan Nwakaeme'nin Yarın MR'ı çekileceği ve çıkacak sonuçtan sonra durumunun netlik kazanacağı belirtildi.