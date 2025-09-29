Haberler

Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Trabzonspor, 3 Ekim Cuma günü Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda sakat oyuncular yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın, ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ile Anthony Nwakaeme yer almadı. Andre Onana, Paul Onuachu, Batagov ve Christ Inao Oulai ise salonda yenileme antrenmanı yaptı.

Bordo-mavili diğer oyuncular ise yarı sahada çift kale maç ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
