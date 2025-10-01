Haberler

Trabzonspor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmalarda ısınma ve taktik idmanları gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, 5'e 2 çalışmanın ardından taktik idmanıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
