Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yarın Bellona Kayserispor ile oynayacağı 3. hafta erteleme mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Bellona Kayserispor ile yarın yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.