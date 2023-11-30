Trabzonspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı, daha iyi performans için çalıştıklarını belirtti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde karşılaşacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı, daha iyisini yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman hafif tempolu koşu ile başladı. İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenmanda Karadeniz ekibi, 5'e 2 ve pas ağırlıklı çalıştı.

Bordo-mavililerde sol ön üst adalesinde kas yaralanması bulunan Fernandez ve Göktan Gürpüz yer almadı. Uzun süren sakatlığının ardından rehabilitasyon süreci devam eden Orsic ise antrenör eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının yanına gelerek bir süre sohbet eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Çalışıyoruz. Her seferinde daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Dün maç sonrası çalıştık. Biraz yorucuydu. Aslında haftaya bugün başladık. Maçın geri bildirimlerini yapıyoruz. Olumlu ve olumsuz yönlerine bakıyoruz. Kayserispor ligin çıkış yapan takımlarında biri. Hocaları değerli, Kayserispor da değerli bir takım" dedi.

"Orsic'in burada olması bize daha iyi hissettiriyor"

Antrenmanlara bireysel olarak çalışan Orsic ile ilgili de konuşan Avcı, "Orsic ile konuşmuştuk. Bugün sabah da görüştük. Doktor ile sürece dair konuşacağız ve değerlendireceğiz. Morali iyi, çalışmaları iyi geçmiş. Ne zaman takımla başlar, sağlık ekibi ile konuştuktan sonra daha net şeyler söyleyebiliriz. Burada olması bize daha iyi hissettiriyor" diye konuştu. - TRABZON