Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ile yapacağı erteleme maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, dar alanda oyun çalışması ve taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de sahasında Bellona Kayserispor ile 19 Eylül Perşembe günü yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.