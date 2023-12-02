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Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, yarın Papara Park'ta oynanacak maçı beklemeye başladı.

Kaynak: AA / Spor

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