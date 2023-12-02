Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, yarın Papara Park'ta oynanacak maçı beklemeye başladı.