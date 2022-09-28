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Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

- Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

- Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncular, pas ve şut çalışması yaptı.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Bakasetas, Siopis, Taha Altıkardeş, Larsen, sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan ile sol kalf kas spazmı geçiren Djaniny ile sol dizinde darbeye bağlı ödem olan Yusuf Erdoğan katılmadı.

Milli takım kampından dönen Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Spor

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