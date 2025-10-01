Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.