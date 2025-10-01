Haberler

Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenman yapmaya devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda ısınma ve taktik çalışması yapıldı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gedson Fernandes durdurulamıyor! Takımına 90+3'te 3 puanı getirdi

Süper Lig devinden ayrıldı, yeniden doğdu! 90+3'te 3 puanı aldı
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Boşanır boşanmaz bambaşka biri oldu! Yeni imajı çok konuşulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.