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Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trabzonspor, 19 Eylül'de Kayserispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için antrenman yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması ile taktik çalışmalara odaklandı.

Trabzonspor, Süper Lig'de 19 Eylül Perşembe günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı erteleme maçı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına bu akşam saat 17.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. 19 Eylül Perşembe günü Paparapark'ta oynanacak olan karşılaşma öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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