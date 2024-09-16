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Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında 19 Eylül Perşembe günü Kayserispor ile yapacağı erteleme maçı öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki çalışmalar, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yapmasıyla devam etti.

TRABZONSPOR, Süper Lig'de 19 Eylül Perşembe günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı erteleme maçı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. 19 Eylül Perşembe günü Paparapark'ta oynanacak olan karşılaşma öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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