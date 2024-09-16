Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig'de 19 Eylül Perşembe günü oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynayacağı erteleme maçı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. 19 Eylül Perşembe günü Paparapark'ta oynanacak olan karşılaşma öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.