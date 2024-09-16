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Trabzonspor Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını başlattı. Teknik direktör Şenol Güneş gözetiminde yapılan antrenmanda oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı ve antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün saat 10.30'da yapılan antrenmanda, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile dün oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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