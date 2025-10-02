Trabzonspor, Kayserispor ile Zirve Yarışında Karşılaşıyor

Haberler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. 14 puanla 3. sırada bulunan bordo-mavililer, galibiyet hasretini sonlandırdığı geçen hafta sonrası bu maçı kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İlk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor.

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 yenerek sonlandıran Karadeniz ekibi, yarın rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, yarınki mücadelede yer almayacak.

