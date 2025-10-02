Trabzonspor, Kayserispor ile 57. Randevuda Karşılaşacak
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet alarak 3. sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanan 56 maçta Trabzonspor'un galibiyet sayısı 33.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Kayserispor ile 57. kez rakip olacak.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, yarın saat 20.00'de sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, ligin geride kalan 7 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 14 puan toplayan Trabzon ekibi, ligin 3. sırasında bulunuyor.
57. randevu
Trabzonspor ile Kayserispor arasında geride kalan 56 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin, 33 galibiyeti karşısında Kayseri ekibi 9 galibiyet aldı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 103 golüne sarı-kırmızılı ekip 60 golle yanıt verdi.
Trabzon'da bordo-mavililer üstün
Bordo-mavililer, Kayseri ekibiyle sahasında oynadığı 28 maçta 19 galibiyet elde ederken sadece 3 yenilgi aldı. Taraflar arasındaki 6 maçta ise kazanan çıkmadı.
İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda ise Trabzon'da oynanan maç 2-2 Kayseri'de oynanan maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bordo-mavililer, milli maçlar sebebiyle lige verilecek ara öncesi rakibini mağlup edip araya 3 puanla girmeyi hedefliyor. - TRABZON