Haberler

Trabzonspor, Kayserispor ile 57. Randevuda Karşılaşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet alarak 3. sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanan 56 maçta Trabzonspor'un galibiyet sayısı 33.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk edeceği Kayserispor ile 57. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, yarın saat 20.00'de sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, ligin geride kalan 7 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 14 puan toplayan Trabzon ekibi, ligin 3. sırasında bulunuyor.

57. randevu

Trabzonspor ile Kayserispor arasında geride kalan 56 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin, 33 galibiyeti karşısında Kayseri ekibi 9 galibiyet aldı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 103 golüne sarı-kırmızılı ekip 60 golle yanıt verdi.

Trabzon'da bordo-mavililer üstün

Bordo-mavililer, Kayseri ekibiyle sahasında oynadığı 28 maçta 19 galibiyet elde ederken sadece 3 yenilgi aldı. Taraflar arasındaki 6 maçta ise kazanan çıkmadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda ise Trabzon'da oynanan maç 2-2 Kayseri'de oynanan maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, milli maçlar sebebiyle lige verilecek ara öncesi rakibini mağlup edip araya 3 puanla girmeyi hedefliyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
Pelin'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti

Pelin'in hayatını kaybettiği anlar kamerada! Eşinin çaresizliği kahretti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.