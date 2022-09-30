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Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olacak

Spor Haberleri

Trabzonspor, Kayserispor'a konuk olacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'un konuğu olacakken, iki takım ligde 51. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'un konuğu olacakken, iki takım ligde 51. kez karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ligde 7 hafta sonunda bordo-mavililer 13 puanla 7. sırada bulunurken, Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor.

Hazırlıklar tamamlandı

Trabzonspor, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmalar tamamlanırken, bordo-mavililer bugün saat 16.00'da Kayseri'ye hareket ederek maç saatini bekleyecek.

51. randevu

Trabzonspor ile Kayserispor ligde 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 50 maçta bordo-mavililerin 31'e 7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi rakip filelere 94 gol atarken, kalesinde ise 51 gol gördü.

Kayseri'de Trabzonspor üstün

Kayserispor ile Trabzonspor arasında Kayseri'de oynanan 25 karşılaşmada bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 12 galibiyet alırken, ev sahibi ise 6 defa kazanan taraf oldu. 7 maçta da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer, 31 gol atarken, kalesinde 23 gole engel olamadı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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