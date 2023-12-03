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Trabzonspor, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'a 1-0 yenildi. Maçta Bahoken'in attığı golle Kayserispor galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

66. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

88. dakikada Gökhan Sazdağ'ın sağ taraftan ortasında ön direkte Bahoken'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Canday, Mehmet Akıncık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Kourmpelis dk. 64), Abdulkadir Ömür (Umut Güneş dk. 78), Visca (Enis Destan dk.64), Trezeguet (Teklic dk. 78), Pepe (Bakasetas dk. 38), Onuachu

Yedekler: Muhammmet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Enis Bardhi, Benkovic, Mehmet Can Aydın

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Uzodimma dk. 59), Ali Karimi, Ramazan Civelek (Arif Kocaman dk. 70) Cardoso (Bahoken dk. 82), Kemen (Carlos Mane dk. 70), Aylton, Thiam

Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Eray Özbek, Yiğit Emre Çeltik, Baran Ali Gezek, Yaw Ackah

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Bahoken (dk. 88) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Kemen (Kayserispor), Kourmpelis, Teklic (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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