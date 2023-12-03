Trabzonspor, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'a 1-0 yenildi. Maçta Bahoken'in attığı golle Kayserispor galip geldi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
66. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
88. dakikada Gökhan Sazdağ'ın sağ taraftan ortasında ön direkte Bahoken'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Canday, Mehmet Akıncık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Kourmpelis dk. 64), Abdulkadir Ömür (Umut Güneş dk. 78), Visca (Enis Destan dk.64), Trezeguet (Teklic dk. 78), Pepe (Bakasetas dk. 38), Onuachu
Yedekler: Muhammmet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Enis Bardhi, Benkovic, Mehmet Can Aydın
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole (Uzodimma dk. 59), Ali Karimi, Ramazan Civelek (Arif Kocaman dk. 70) Cardoso (Bahoken dk. 82), Kemen (Carlos Mane dk. 70), Aylton, Thiam
Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Eray Özbek, Yiğit Emre Çeltik, Baran Ali Gezek, Yaw Ackah
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Bahoken (dk. 88) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kemen (Kayserispor), Kourmpelis, Teklic (Trabzonspor) - TRABZON