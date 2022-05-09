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Trabzonspor Kayseri'de

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor Kayseri'de

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın oynanacağı kente geldi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın oynanacağı kente geldi.

Spor Toto Süper Lig'de ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçı için maçın oynanacağı kente geldi. Trabzonspor kafilesini taşıyan uçak, Erkilet Havaalanı'na indi. Burada kendilerini bekleyen takım otobüsüne binen bordo mavililer, daha sonra karayolu kalacağı otele geçti.

Kayserispor - Trabzonspor Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı, yarın saat 20.30'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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