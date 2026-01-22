Haberler

Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında yenilmiyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada 257 gündür mağlubiyet yaşamayan bordo-mavili takım, yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta son 10 lig karşılaşmasında 5 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavili takım, yenilgi görmedi.

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında hem yenilmezlik serisini 11 maça taşımanın hem de zirve yarışında puan kaybetmeden yoluna devam etmenin mücadelesini verecek.

Son yenilgisi 257 gün önce

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde kendi evindeki tek yenilgisini 257 gün önce aldı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, 10 Mayıs 2025'te oynanan bu karşılaşmanın ardından 257 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

Tekke yönetiminde ligdeki iç saha maçları

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 14 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavili ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

Kendi evinde yenilmeyen 3 takımdan biri

Trabzonspor, bu sezon iç sahada yenilmeyen üç takımdan biri konumunda bulunuyor.

Ligde 38 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile birlikte bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamadı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
