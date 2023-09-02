Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Kasımpaşa galibiyetinin ardından takımını kutlayarak maçın hak edilerek kazanıldığını söyledi. Bjelica, defansta iyi bir oyun sergilediklerini ve hücumda etkili olduklarını belirtti. Ayrıca, transferde fikrinin değişmediğini ve 3-4 futbolcu transfer etmek istediklerini ifade etti.

- Nenad Bjelica : "Tamamıyla hak ederek kazandığımız bir maç oldu"

İSTANBUL - Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 5-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tamamıyla hak ederek kazandığımız bir maç oldu. Deplasmanda 5 gol attık. Bu her zaman kolay bir durum değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Takımımı kutluyorum. Tamamıyla hak ederek kazandığımız bir maç oldu. Deplasmanda 5 gol attık. Bu her zaman kolay bir durum değil. Maçın tamamında çok zekice, akıllıca oyun ortaya koyduk. Bu galibiyetle öne çıkacak isimler var ama bu bir takım galibiyetiydi. Herkes çok iyi mücadele etti. Aramızda olmayan arkadaşlarımız var. Birçok oyuncuyu sayabiliriz. Böyle eksiklere rağmen böylesine mücadele gösterdikleri için bütün takımı kutluyorum" diye konuştu.

Kasımpaşa karşısında defansta iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Bjelica, "İlk 10 dakikadaki bölüm hariç çok iyi oynadık. Aynı zamanda hücumda efektiftik. Bulduğumuz 3 gol fırsatını da golle değerlendirdik. İkinci yarıda gelen 4. golle maçın sonucu belli olmaya başladı. Maçın son anlarında hatalarımızdan dolayı rakibe pozisyon verdik" şeklinde konuştu.

Milli takım arasında takıma 4 gün izin verdiklerini ifade eden Hırvat teknik direktör, "Milli takıma giden oyuncularımız var. U21'e giden oyuncularımız var. İlk haftayı toparlanma süreci olarak düşünüyorum. Milli takıma giden oyuncuların dönemsiyle Beşiktaş maçı hazırlılarına başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Nenad Bjelica, transferde fikrinin değişmediğini, 3-4 futbolcu transfer etmek istediklerini söyledi.

"Burada kalıcı olan şey Trabzonspor"

Geçtiğimiz hafta maçtan sonra yaptığı 'Hiç kimse Trabzonspor'dan büyük değildir' açıklamasının bu haftaki karşılaşmada karşılığını alıp, almadığının sorulması üzerine Bjelica, "Sanırım evet. Deplasmanda 5-1'lik galibiyet alıyorsunuz. Çok harika bir galibiyet oldu. Ben gerçeği söyledim. Can yaksa da her zaman gerçeği söyleme taraftarıyım. Biz burada hepimiz geçiciyiz. Oyuncular, antrenörler geçici. Burada kalıcı olan şey Trabzonspor. Hepimiz birlikte olursak ancak başarılı olabiliriz. Biz ancak birlikte kazanabiliriz. Bugün de bunu gösterdik" diye konuştu.