Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 2 Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Onuachu ve Zubkov'dan geldi. Kasımpaşa'nın golü ise Diabate ile geldi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Claudio Winck'in kafa vuruşunda kaleci Onana topu kornere çeldi.

51. dakikada Ouali'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onuachu, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

61. dakikada sağ taraftan aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Diabate'nin, çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın sağından filelerle buluştu. 1-1

82. dakikada Zubkov'un sağ taraftan ortasında Muçi'nin kafa vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta çıktı.

84. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Zubkov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı

Trabzonspor: Onana, Pina, Mathias Lovik, Nwuiwu, Batagov, Folcarelli, Oulai, Zubkov (Okay Yokuşlu dk. 89), Olaigbe (Onuachu dk. 46), Muçi (Ozan Tufan dk. 90), Augusto (Nwakaeme dk. 78)

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Bouchouari, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck Neto, Franca (Adem Arous dk. 80), Opoku, Frimpong, Ben Ouanes, Kerem Demirbay, Mamadou Fall (Cem Üstündağ dk. 67), İrfan Can Kahveci (Carlos Dias dk. 80), Diabeta, Kubilay Kanatsızkuş (Pape Habib Gueye dk. 55)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Cafu, Yusuf Barasi, Kamil Ahmet Çörekçi, Cenk Tosun, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Onuachu (dk. 51), Zubkov (dk. 84) (Trabzonspor), Diabate (dk. 61) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Kerim Demirbay (dk. 90) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (Kasımpaşa), Onuachu (Trabzonspor) - TRABZON

