Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, ligin 4'üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a mağlup olan Trabzonspor, 4'üncü hafta müsabakası olan Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'de çalışan bordo mavililer, idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı. İdmanın ikinci bölümünde, Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular yarı alanda maç oynadı.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapılacak idmanla devam edecek.