Trabzonspor, Kasımpaşa maçında taraftarlara Türk bayrağı dağıtacak

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçta taraftarlarına Türk bayrağı dağıtacak. Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayrağın evlerde asılması çağrısında bulundu.

Bordo-mavili kulübün Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kasımpaşa maçında dağıtılacak şanlı bayraklarımızı evimizin baş köşesine asıyoruz. Bayrağını al. Evine as. Ay yıldızlımızın gölgesi eksilmesin." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, yarın Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
