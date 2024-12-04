Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.