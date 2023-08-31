Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Sakatlıkları bulunan 5 oyuncu kadroda yer almadı.

Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak havayoluyla İstanbul'a gitti.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 13.30'da son idmanını yapan oyuncular, taktik çalışması gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili kafile, saat 17.00'de havayoluyla İstanbul'a hareket etti.

ABDURRAHMAN KAFİLEDE; 5 OYUNCU EKSİK

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Trezeguet, Orsic, Fernandez, Kourbelis ve Eren, kamp kafilesinde yer almadı. Kadroda kanat oyuncusu eksikliği nedeniyle altyapıdan A takıma yükselen genç oyunculardan Abdurrahman Bayram da yer aldı.

Trabzonspor'un 22 kişilik kafilesinde şu isimler yer buldu:

"Uğurcan, Muhammet Taha, Kağan, Denswil, Benkovic, Baniya, Hüseyin, Larsen, Arif, Mehmet Can, Abdülkadir, Bakasetas, Kerem, Doğucan, Bardhi, Göktan, Visca, Teklic, Abdurrahman, Umut, Fountas, Enis."